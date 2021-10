A l’instar des autres régions du pays, avec le choix des têtes de listes de la majorité présidentielle aux élections municipales et départementales.

Le PR, en prenant cette décision courageuse et responsable, a mesuré l’enjeu de ces joutes et toutes les chances de victoire de notre coalition qui a résisté à l’épreuve du temps et à l’usure du pouvoir.

Ce choix reste manifestement un appel à l’unité, à la cohésion et à la mobilisation pour la victoire.

C’est tout le sens du jeu politique qui appelle par endroit des choix difficiles mais nécessaires pour avancer vers le résultat.

Il est clair que ce résultat n’est jamais acquis davantage et requiert des consensus dynamiques pour faire le chemin ensemble.

J’ose espérer que tous les responsables le comprennent ainsi.

Notre chère commune compte plusieurs leaders charismatiques qui nourrissent, tous, des ambitions légitimes souvent divergentes, compte tenu de leur caractère et leur parcours politique singulier.

Il faut nécessairement mettre en musique ces ambitions dans une sorte d’unité dans la diversité avec un seul objectif : gagner pour mieux servir nos populations.

Et comme dit l’adage : » dès que l’on prend l’homme comme fin ,rien ne va, mais dès que l’on prend la société comme fin, alors tout va ».

C’est dire que la décision du Président rassure car elle porte en elle l’appel à l’unité et les germes de victoire .

Le ton est donné, il ne reste plus qu’ à se mobIliser pour la victoire écrasante au profit des ziguinchorois et ziguinchoroises.

Cherif DIA : Responsable politique Ziguinchor