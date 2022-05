Cette bataille qui s’annonce sera la dernière. Soit Macky et les siens l’emportent et ils s’éterniseront au pouvoir. Soit, le peuple l’emporte, dans ce cas, la dynastie Faye-Sall et ses lobbies dégageront. Il n’y aura pas une troisième possibilité. Lorsque les hostilités déclencheront, aucune voix ne parviendra à les arrêter. Parce que simplement, le point de non retour est atteint. Il faut le dire et le préciser, ce combat n’est pas celui de la coalition Yewwi Askan Wi (YAW) dès lors qu’il y a deux poids deux mesures. Tant qu’il s’agissait des erreurs et errements de YAW, ça restait une affaire électoraliste. Maintenant que Macky veut imposer sa liste, malgré des cas d’irrecevabilité notés, ça devient une BATAILLE CITOYENNE. Que la loi s’applique à tous, dans toute sa rigueur ! Benno Bok Yakar (BBY) est totalement, globalement et entièrement hors compétition (sur les 165 députés) alors que YAW est hors compétition à Dakar et sur la Proportionnelle (sur 60 députés au total). C’est ça la vérité. La loi est dure mais elle reste la loi pour YAW et BBY. Toute autre décision qui émanerait d’une quelconque juridiction est une entorse à la loi électorale. Et elle doit être combattue avec force. Soumaila MANGA, Président Debout Pour La Patrie-DLPMembre Mouvement JUSCA/ Ziguinchor JOGNA

