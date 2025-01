La fortune du nouveau président américain explose en quelques heures : Comment le $Trump a affolé les marchés

XALIMANEWS- Le week-end dernier, Donald Trump a profité d’avoir les yeux braqués sur lui pour lancer, à la veille de son investiture, sa cryptomonnaie simplement nommée $Trump, puis celle de sa femme, $Melania. Il aurait ainsi multiplié sa fortune par cinq…

Samedi passé, soit deux jours avant son investiture, Donald Trump a lancé un nouveau meme coin, une cryptomonnaie basée sur un élément viral. Baptisé tout simplement $Trump, son cours a rapidement explosé profitant de sa médiatisation, passant de 6 à 74 dollars en à peine 24 heures. Sa capitalisation a brièvement dépassé 15 milliards de dollars.

Toutefois, ces cryptomonnaies sont particulièrement volatiles, au point d’avoir obtenu le surnom de shit coin. Même le créateur du Dogecoin, le meme coin le plus connu et le plus stable, a qualifié ces cryptomonnaies d’arnaque. D’autres n’hésitent pas à les qualifier de système de Ponzi. Trump s’étant entouré de « tech bros », des milliardaires du monde high-tech comme Elon Musk, il n’est pas si surprenant de le voir recourir à cette technologie pour s’enrichir rapidement. Le nouveau président des États-Unis s’était pourtant opposé aux cryptomonnaies en 2021, qualifiant le Bitcoin d’arnaque et indiquant que le dollar devrait devenir la monnaie du monde. Et même en 2024, il s’était opposé au dollar numérique, mais peut-être était-ce pour mieux lancer sa propre cryptomonnaie.

Une valeur divisée par deux après le lancement de $Melania

Dimanche, c’était au tour de sa femme, Melania Trump, de lancer une autre cryptomonnaie baptisée $Melania. L’annonce a eu un effet immédiat sur le cours de $Trump, qui a perdu la moitié de sa valeur en quelques heures, avant de remonter légèrement pour atteindre 45 dollars ce lundi en début d’après-midi, avec une capitalisation à 9,5 milliards de dollars. $Melania a connu un pic à plus de 13 dollars, avant de redescendre en dessous de 8 dollars, pour une capitalisation tout de même de 1,5 milliard de dollars.

Au prix actuel, les 800 millions de jetons $Trump ont une valeur d’environ 35 millions de dollars, multipliant la fortune de Donald Trump par cinq. Outre la volatilité de ce genre de devise purement spéculatif, certains, comme Anthony Scaramucci, ancien conseiller de Trump, s’inquiètent de l’utilisation de cette cryptomonnaie pour les pots de vin. Avec un président lié à la cryptomonnaie, les puissances étrangères ou les entreprises pourront investir dans $Trump comme moyen d’acheter les faveurs du président.