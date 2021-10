Hier nuit, comme sur le tard, des jours après leur âpre duel d’arguments, j’ai eu enfin la force et la présence d’esprit de suivre Eric Zemmour face à Jean Luc Mélenchon.

J’ai vu et j’ai vécu, le temps d’une émission télé, deux visions de la France qui s’affrontent et j’ai mis le curseur cette Sur-France qui va au-delà de la France, extrême en tout, prétendue meilleure mais parfois pire que les autres nations, ouverte sur le reste du monde pour avoir été le centre de diffusion des Lumières de l’Obscurantisme qui contamineront les siècles depuis 1789 et imprimer leur marque à la Civilisation de l’Universel, fécondée au « Rendez-vous du donner et du recevoir », comme dans la vulgate senghorienne.

C’est pourquoi je reproche à Léopold Sédar Senghor d’avoir voulu tropicaliser cette France de Voltaire, qui intègre dans ses annales la théorie du complot maçonnique dans la Révolution française, et qui va à l’encontre du Catholicisme propre au Césaro-papisme en voulant mettre les peuples hors de la servitude de l’opium religieux. Cette France-là a-t-elle proclamé la « Mort de Dieu », bien avant Nietzsche ? On peut le croire.

En réalité, la France ne sait pas en quel Dieu elle croit et ce qu’elle pour prend pour de la tolérance, c’est finalement que la justification d’un désordre qui fait emprunter à la trajectoire da la nation tricolore les chemins de traverse. C’est pourquoi les fondements sur lesquels tient la défense de Jean-Luc Mélenchon abritent la Cité de Satan en plein cœur de Paris. En parant de vertus sa patrie, Mélenchon s’est offert des amnésies sous forme d’amnisties, il s’enferme dans des trous mémoriels, occultant que cette France maçonnique et promotrice de l’homosexualité, conquérante et qui veut exporter outre-Occident ses imperfections, a causé du tort à l’Afrique, à partir du moment où elle a mis son « humanisme » prétendument universaliste au service d’une entreprise de dégradation de l’Humanité.

Par quelle fumisterie, au nom des valeurs chrétiennes, cette France a-t-elle pu coloniser l’Afrique pour supposément la civiliser ? Comme par une opération du Saint-Esprit, ce sont ces colonies qui sauveront la France de la barbarie hitlérienne.

Cette méconnaissance de sa propre histoire, qui fit dire à Nicolas Sarkozy que l’Afrique n’est pas sortie de la nuit pour entrer dans l’histoire, fait que le pays de Marianne subit le « Choc » de ses propres civilisations. Et ce que Mélenchon a appelé la « créolisation » de la société française n’a jamais signifié « intégration ». C’est bien de « l’assimilation » imposée par « la force des baïonnettes » pour parler comme Mirabeau. Et après avoir tiré profit de l’assimilation , la France ne veut point de l’immigration qui en résulte. Pourtant, les « tirailleurs sénégalais », qui se battaient contre des résistants africains, dès le 19e siècle, avant la Première guerre mondiale, étaient bien des émigrés.

Si c’est pas Jean, c’est Eric ! Zémmour et Mélenchon n’ont fait que parler de la France qui convient à leurs calculs politiques et non de la France réelle. Le premier veut nous faire croire que grâce au Catholicisme la France ne saurait être la France sans les vertus inspirées par la religion ; le second oublie de dire qu’en reniant son Catholicisme ante-Révolution, la France des communistes et des Francs-Maçons, en voulant se prendre pour Dieu, a cessé d’être homme pour être homosexuelle.

En définitive, en négro-ceddo-islamisé, je n’ai aucune leçon à apprendre de cette France condescendante mais bien descendante. Je distingue bien négro-ceddo de l’Islam pour être dans une perspective syncrétiste. L’Islam est ma religion et n’est une civilisation que dans la mesure où elle intègre mes valeurs ceddos d’entre toutes qui ne remettent pas en cause cette foi et où je rejette les valeurs arabes dont le rejet s’accommode de mes dévotions. Sous ce rapport, dois-je rappeler que sur 28 millions d’esclaves qui ont quitté le continent, les 17 le sont pas le fait des Arabes et non des Européens.

Toutes choses qui font que dans ce « Choc des civilisations », l’Afrique doit tracer sa propre voie à l’heure où l’empire ottoman s’éveille près de 100 après son démembrement définitif, à l’heure où la Chine, qui a connu 14 dynasties impériales, et toutes les puissances jadis déclinantes sont émergentes. Mélenchon, Zemmour, Marine Le Pen, Macron…Réduisez tout Paris en bouteille ! Mettez ces France en cendres et jetez la bouteille dans l’Atlantique !