XALIMANEWS: l’opposition est au chevet d’Ousmane Sonko. Mamadou Diop Decroix, Malick Gackou et Khalifa Sall en conférence de presse pour dénoncer le « kidnapping » dont est victime Ousmane Sonko. Selon Diop Decroix: « ils ne peuvent plus fermer les yeux sur la sourde oreille que fait Macky Sall face à l’affaire Ousmane Sonko ». En effet un plan d’action est ficelé pour former un bloc fort contre le pouvoir, ou des religieux et des militants d’un peu partout y sont conviés. Diop Decroix de dire: « nous avertissons Macky Sall de rétro pédaler et de laisser Ousmane Sonko rentrer chez lui ». Maimouna Bousso porte parole des femmes d’ajouter: « je lance un appel à toutes mes sœurs et mères de se dresser contre ce régime. Macky Sall doit arrêter d’entacher le mois de mars. Mars 2013 arrestation de Karim Wade, mars 2017 arrestation de Khalifa Sall et mars 2021 arrestation d’Ousmane Sonko, nous refusons ».

