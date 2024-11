La grosse colère de Imam Rafahi Mbacké contre la chanteuse Coumba Gawlo Seck

XALIMANEWS-Au Sénégal, l’usage des réseaux sociaux, en particulier TikTok, soulève de plus en plus de préoccupations. Cette plateforme, initialement conçue pour le divertissement et le partage de contenus créatifs, est parfois détournée pour des règlements de compte publics. Les disputes, diffamations et querelles personnelles s’y multiplient, donnant lieu à des polémiques qui attirent l’attention et alimentent des débats houleux.

Azouza Sensible, une personnalité connue pour son franc-parler, a souvent dénoncé ces dérives. Elle met en garde contre les conséquences néfastes de ces comportements sur les relations sociales et la cohésion au sein de la communauté. Ces pratiques peuvent ternir des réputations, briser des amitiés et même provoquer des tensions familiales.

L’importance d’un usage responsable et constructif des réseaux sociaux est donc un appel récurrent. Ces plateformes devraient être des espaces de partage positif et de valorisation, plutôt que des scènes de conflits ouverts.

Ces propos, perçus par certains comme une critique implicite de la polygamie, ont rapidement fait réagir. L’Imam Rafahi Mbacké, figure influente dans les débats religieux au Sénégal, a exprimé son désaccord de manière directe et tranchée : « De quoi Coumba Gawlo Seck se mêle pour dire aux imams les thèmes qu’ils doivent aborder lors de leurs sermons du vendredi ? Dans quelle mosquée l’a-t-on une fois vue prier la prière du vendredi, les prières des fêtes religieuses ? »

Pour l’imam, les déclarations de la chanteuse empiètent sur le domaine religieux, un espace où, selon lui, seuls les érudits ont la légitimité d’intervenir. Il a également rappelé la position de l’islam sur la polygamie : « L’islam a déjà tranché ce sujet de la polygamie. Le prophète Mouhamad a instruit aux musulmans d’avoir plusieurs femmes (4 au plus) et d’essayer d’avoir le plus d’enfants possibles. »