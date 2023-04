La preuve, le 17 avril dernier, ce sont des adiyas à coups de millions que les uns et les autres mettaient entre ses mains en guise de reconnaissance à Cheikh Béthio Thioune. Eh oui. Les talibés de Darou Salam Keur Serigne Touba, lui ont donné plus de 30 millions ; ceux de Darou Salam Khelcom plus de 47 millions ; Darou Salam Sénégal 50 millions ; Darou Salam étranger 50 millions ; les Etats-Unis 32 millions. Le tout faisait un cash de plus de 210 briques, informe « Rewmi ».

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy