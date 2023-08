Toute cette idéologie de célébration des mille vertus réelles et imaginaires de la jeunesse, d’apologie du patriotisme d’une jeunesse sans culture citoyenne et d’éloge de l’émancipation de la jeunesse de la tutelle des adultes obsolètes et corrompus, ne vise qu’à enrôler la partie la plus nombreuse de la population africaine dans l’impasse de l’ignorance, de la désagrégation sociale et en fin de compte à l’installation d’une instabilité sociale chronique violente.

