Un recensement des arrêts de la Cour suprême met en évidence sa forte conviction, celle de ne pas renvoyer en matière électorale. C’est ce que révèle l’analyse du répertoire de ses arrêts rendus dans des affaires relevant de la matière électorale, comme en témoignent les arrêts suivants : arrêt n° 34 du 24 juin 2014 (mamadou diallo c/ ministre de l’intérieure) ; arrêt n° 51 du 25 septembre 2014 aïssata tall sall et mamoudou wone c/ coalition and liggeyal podor ministre de l’intérieur et état du Sénégal ; arrêt n° 02 du 8 janvier 2015 mbenda ndiaye, sokhna seynabou mbacké et ndèye lobé lam c/ Conseil municipal de kaolack et ministère chargé des élections.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy