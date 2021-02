En regardant Sonko s’exprimer hier soir chez lui pour balayer d’un revers de la main des accusations de cannivaux qui ne méritaient vraiment pas de fouetter un cafard, j’ai versé des larmes en pensant à feu Mamadou Dia Mawdo. Le 17 décembre 1962, Dia sera victime de gros mensonges de sénégalais encagoulés, l’accusant d’un coup d’état contre Senghor. Il sera jeté en prison jusqu’à ce que cécité s’en suivit. Cheikh Anta Diop, subira aussi le même sort, en le privant de liberté et d’enseignement dans les universités. Sonko, subira-t-il le même sort que ses références. On ne peut pas arrêter la mer avec ses bras. OUSMANE Sonko est une réalité incontournable. Il faudra faire avec lui. Wait and see!

Face aux innombrables opportunités (pétrole, gaz, zircon, produits halieutiques, or, fer, phosphate, foncier) qui s’offriront bientôt à nous, ne serait-il pas plus judicieux pour nos chers gouvernants d’impliquer les SÉNÉGALAIS dans cette manne financière qui pourrait faire d’eux de richissimes citoyens. La réussite politique de tout gouvernement se situe dans cet aspect et non dans le choix des multinationales et leurs gouvernements à s’accaparer de tout.

