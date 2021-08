En attendant de revenir de manière plus détaillée sur le contenu du programme que nous aimerions partager avec vous afin de solliciter votre suffrage, nous tenons à préciser que notre engagement s’inscrit dans une logique de fédération, d’implication de toutes et de tous, loin de toute posture clivante. Les défis auxquels font face les populations de Ngor / Almadies sont multiples mais nous n’avons pas de doute que nous avons les moyens humains de les relever. L’insécurité, le tapage nocturne, l’absence d’assainissements, l’anarchie sur la voie publique etc…constituent autant de problèmes dont la résolution tient plus à une volonté d’agir qu’a des mécanismes complexes de gestion. Nous vous promettons de revenir plus largement sur nos offres de solution. En effet, nous avons engagés des discussions assez poussées avec des partenaires, pour nous assurer que nous serons en mesure de ne point vous décevoir, si vous choisissez de nous faire confiance.

Chers Ngorois comme vous le savez tous, les élections locales ont une importance capitale pour le devenir de notre commune. C’est pourquoi en ma qualité de Leader du mouvement WAREEF/devoir citoyen et un jeune qui s’est toujours impliqué dans les affaires du quartier des Almadies et la commune en général, je m’engage à participer à l’envol de notre collectivité territoriale. Pour réussir à cette noble mission, je compte sur votre soutien et collaboration sans faille. WAREEF vous invite à soutenir et à faire triompher sa liste au soir du 22 Janvier 2022, pour que nous travaillions ensemble main dans la main afin de développer notre Ngor / Almadies.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy