S’il y’a quelque chose que le président Macky Sall doit tirer comme leçon de l’échec de Donald Trump c’est qu’on ne gouverne pas par la peur, la terreur et l’intimidation…celà n’a jamais apporté ces fruits.

Quand on terrorise son peuple, quand on martyrise son peuple, tôt ou tard le peuple souverain triomphera.

Il faut que cesse cette politique de la peur qui consiste à utiliser un discours alarmiste et anxiogène afin de justifier ainsi l’adoption de mesures disproportionnées aux droits fondamentaux de notre constitution et dont le seul but est le contrôle des populations alors que ces mesures devraient par essence protéger les citoyens .Cette stratégie déployée par le président Macky Sall sur la restriction des libertés individuelles et l’adoption de cette loi relative sur l’état d’urgence et l’état de siège élargie désormais aux catastrophes naturelles et sanitaires n’a qu’ un seul objectif à savoir comment briguer un troisième mandat illégitime. En réduisant ainsi la liberté des individus et en instaurant cette loi absurde et abjecte, le président Macky Sall veut tout simplement jauger le terrain pour 2024.

Cette forme de manipulation des lois et de l’opinion de manière indirecte et sublimable pour atteindre ses objectifs va réveiller tôt ou tard chez les populations les pulsions les plus regrettables de la résistance et de la révolution.

Nous disons non à un troisième mandat anticonstitutionnel…

Thiemokho Traore (Max)