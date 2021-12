Mareme Soda Ndiaye « si nous voulons que notre formation professionnelle ait des résultats, il ne faudrait pas que l’on se limite à seulement former les jeunes pour leur donner du travail, mais de les former à ce qu’il deviennent des patriotes et comprendre les enjeux mondiaux. Mais cela ne peut être possible si le jeune a traîné des lacunes depuis le début du à un manque d’investissement dans le domaine de l’éducation ».

