« Nous souhaitons que l’envoyé spécial soit africain, mais nous allons être plus sélectifs, nous cherchons, dit-il, une personnalité plus compétente et connaisseuse du dossier ». Tripoli a opposé un refus clair à la candidature du diplomate sénégalais Abdoulaye Bathily, proposé aux membres du Conseil par Antonio Guterres, le secrétaire général de l’ONU. Le gouvernement d’union nationale dirigé par Abdelhamid Dbeibah soutient plutôt la candidature de l’Algérien Sabri Boukadoum, qui a été refusé par surprise par les Émirats arabes unis et aussi par Washington si l’en on croit Alger. Sabri Boukadoum connaît bien le dossier libyen, et Dbeibah a été reçu à deux reprises à Alger alors qu’il est isolé à l’internationale depuis la fin de son mandat en décembre dernier et après avoir échoué à organiser les élections.

