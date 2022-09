« Une demande manuscrite datée et signée par le candidat et adressée à madame le ministre de la Fonction publique et du Renouveau du Service public; un extrait du casier judiciaire (moins de trois mois), un extrait de naissance (moins de trois mois); Un certificat de bonne vie et mœurs (moins de trois mois), un certificat de visite contre visite médicale; les photocopies des diplômes correspondant au profil requis pour le recrutement et dûment légalisées par la Police ou la Gendarmerie nationale. » « Les dossiers ne seront définitivement acceptés qu’après vérification de la conformité entre les informations fournies dans la base de données des demandeurs d’emplois et celles contenues dans les pièces administratives présentées », souligne le communiqué du ministère.

