Mohamed Mbougar Sarr remporte le prix Goncourt 2021 avec son roman « La plus secrète mémoire des hommes» paru aux éditions Philippe Rey. Son roman s’inspire du destin maudit du Malien Yambo Oulologuem et raconte la quête de Diégane Latyr Faye, jeune écrivain sénégalais, sur les traces du mystérieux T.C. Elimane, auteur d’un chef-d’œuvre oublié publié en 1938. Mohamed Mbougar Sarr, devient lauréat à seulement 31 ans, après son grand prix du roman métis en 2015, son Prix Ahmadou Kourouma en 2015, sa médaille de bronze des jeux de la Francophonie de Juillet 2017 et son prix littéraire de la Porte Dorée en 2018. Ce Chevalier de l’ordre du mérite (2015), cette jeune plume sénégalaise marque l’histoire des Belles Lettres avec ce Goncourt. Belle plume et belle âme, Mbougar a les pieds sur terre! Il est correct et respectueux. Il est le symbole de la réussite pour l’école sénégalaise qui l’a formé jusqu’à son bac au Prytanée militaire de St-Louis avant son départ pour ses études supérieures en France. Jokkonjal. Bravo cher Mbougar, merci d’honorer l’Afrique! Dr Massamba GUEYE LBA

