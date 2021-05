Aux sympathisants et militants de l’Apr et de la coalition Benno Book Yakaar, restons unies, mobilisés, solidaires et engagés pour une victoire éclatante de la mouvance présidentielle au soir du 23 janvier prochain à Dakar et dans tous les autres départements du Sénégal.

Depuis son départ du gouvernement les interprétations sont nombreuses et des personnes mal intentionnées tentent d’entretenir une certaine dualité imaginaire entre l’ex chef de la diplomatie sénégalaise Amadou Ba et le président de la république Macky Sall. Mais il n’en est rien. Le lieutenant du président reste plus que jamais déterminé derrière son mentor.la seule ambition qui préoccupe Amadou Ba est de servir efficacement et loyalement le chef de l’état.

