XALIMANEWS: La quête de pitance génère d’importants revenus. Chaque année, les talibés récoltent plus de cinq milliards F CFA, d’après les estimations du coordonnateur du projet de lutte contre l’exploitation et la mendicité des enfants talibés (PLEMET), Issa Saka. Repris par L’As, il précise que les maîtres coraniques reçoivent « journalièrement quinze millions F CFA. En effet, 300 000 enfants qui donnent 500 F CFA, par jour, cela fait un total de 5, 475 milliards F CFA. » Des révélations faites hier jeudi, à l’occasion d’un atelier de restitution. C ’est pour lutter contre cette exploitation que l’État du Sénégal avait lancé, en 2013, le projet financé à hauteur de 360 millions F CFA et couvrant, dans sa première phase, les communes de la Médina, de Colobane-Fass-Gueule Tapée, de Pikine Nord et de Diamaguène. Toutefois, après deux ans d’exécution, le projet a permis de réduire de 66% la mendicité, selon son coordonnateur. Le projet a permis également la mise en place de deux brigades de surveillance au niveau de la Médina et de Gueule Tapée – Fass – Colobane, entre autres résultats. N’empêche, les talibés continuent de sillonner les rues de Dakar à la quête d’espèces sonnantes et trébuchantes.

