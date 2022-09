La ministre des Affaires étrangères a aussi évoqué la guerre informationnelle dont le président français, Emmanuel Macron, parlait déjà jeudi lors de la conférence des ambassadeurs. « Il faut démonter les manipulations et couper court aux mensonges, il faut aussi reprendre la maîtrise de notre propre récit, de notre image », a lancé la ministre, évoquant un « enjeu stratégique ». « C’est à nous de faire la démonstration que nous sommes le bon partenaire, le plus fiable, le plus respectueux », a déclaré Mme Colonna, assurant que Paris était déterminé à « agir avec les États et dialoguer directement avec les sociétés civiles ».

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy