Les Sénégalaises et les Sénégalais furent très nombreux le 31 juillet 2022 à s’être abstenus à exprimer leurs suffrages. Ils continuent d’ailleurs à s’emmurer dans leurs maisons. S’ils ont perdu la confiance à un pouvoir finissant enfermé dans ses errements et frasques quotidiens, ils ne sont non plus rassurés par l’opposition qui effraie certains d’entre eux.

Ils ont réussi à terroriser les intellectuels et les savants. Ceux-ci ruminent dans leurs bureaux leurs idées subversives qu’ils n’osent plus exposer en public de peur de recevoir les boldé des soldats des Gourous bien installés et très protégés, les piqûres vénéneuses des myriades de moustiques des réseaux sociaux lâchés par des hommes politiques intouchables ou tout bonnement les articles de presse commandités par des lobbys invisibles et lugubres qui font et défont les pouvoirs en Afrique.

