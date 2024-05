La photo officielle du président Bassirou Diomaye Faye est l’œuvre d’Abdou Karim Ndoye

XALIMANEWS-La Photo officielle du Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye est l’œuvre de Abdou Karim NDOYE, Directeur artistique et Photographe.

Le cliché officiel du chef de l’Etat sénégalais, a été capturé par Abdou Karim NDOYE, directeur artistique et photographe.

La photo transcende simplement l’image. Chaque détail, chaque nuance, est soigneusement orchestré pour incarner la dignité, la responsabilité et la vision du leader de la nation. Dans ce portrait, chaque pli du drapeau national, chaque ligne du visage du président, raconte une histoire de leadership, de résilience et d’engagement envers son peuple et son pays. C’est bien plus qu’une simple photographie ; c’est une représentation symbolique de l’autorité et de la confiance placée en celui qui guide la nation vers un avenir meilleur.