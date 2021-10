Ce n’est pas une surprise. Cela démontre à quel point, certains pays africains sont devenus des nids d’évasions fiscales. Pour citer le président de Plaaf, le Maître Henri Thulliez, les services financiers, l’opacité des transactions fleurissent. On trouve toujours de nouveaux moyens de détourner les règles, les États, de détourner les autorités et parfois, on essai de détourner l’opinion publique » se désole l’ancien banquier et lanceur d’alerte. » la plupart des banques en Afrique sont des lessiveuses d’argent public et d’argent sale », rétorque-t-il.

