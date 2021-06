Tous ceux qui ne sont pas avec vous sont contre vous telle est, semble t-il votre devise!

Voilà une vilaine et sournoise manière de faire de la politique surtout venant d’une nouvelle génération de politiciens qui prétend révolutionner les choses et se départir des vieilles et incommodes pratiques politiciennes.

S’acharner gratuitement sur un leader politique juste parceque que vous n’avez pas la même vision politique est d’une mesquinerie inouïe qui frise même la paranoïa.

Si vous étiez véritablement de bons démocrates vous devriez même vous en féliciter car c’est ce qui fait l’essence de la démocratie que de promouvoir la liberté d’expression en toute responsabilité et le pluralisme. Ainsi, dès qu’on n’est pas d’accord avec la position clairement affirmée par Thierno Alassane Sall sur une question qui interpelle la marche du pays , on assiste à une levée des boucliers absurde et inexplicable de la part d’une certaine opposition et surtout de soit-disants chroniqueurs en perte de vitesse et qui se croient investis d’une science infuse. Pire, le débat est vite orienté sur des jugements de valeur que rien ne justifie sinon une volonté manifeste de nuire et de vouloir instaurer dans le pays une pensée unique voire une démagogie sciemment entretenue tendant à faire croire que le peuple est forcément avec soi. Si TAS soutient que le comportement de la classe politique à l’Assemblée nationale lors du vote de la loi sur la procédure pénale, n’est pas honorable et n’honore pas une certaine opposition qui pourtant avait juré de combattre le système et de faire la politique autrement, est un clin d’œil au pouvoir c’est non seulement mal connaître TAS mais c’est aussi faire montre d’une malhonnêteté intellectuelle flagrante parcequ’une telle position reflète juste la réalité des faits sans aucun parti pris.

Pour votre gouverne, il faut faire preuve d’humilité et de retenue et comprendre que la RV n’a pas été créée juste pour servir faire valoir à qui que ce soit ou de soutenir le premier venu.

À la République des valeurs, on a comme sacerdoce la refondation de notre pacte républicain, la réinvention de la politique en restaurant la plénitude de son sens avec des hommes et des femmes de valeur capables d’incarner et de porter un système de valeurs qui pourra remettre le pays sur la rampe du développement. À la République des valeurs, on est pas dans des calculs politico-politiciens où la fin justifie les moyens ou encore une obsession schizophrénique d’être au pouvoir contre vents et marées et par tous les moyens , même inimaginables. À la République des valeurs, notre ligne de conduite est claire, nos positions politiques sont assumées en toute responsabilité car seuls l’intérêt , et le développement de notre cher Sénégal nous importent et nous préoccupent et on n’y dérogera pas quelque prétexte que ce soit , même si cela nous coûte les lambris dorés du pouvoir d’une part et de l’autre le mépris ou l’agression injustifiée d’une certaine opposition immature, populiste, manipulatrice, violente, dangereuse et mesquine.

Papa Malik Youm.