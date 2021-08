Le live streaming se veut de plus en plus populaire tout autour du globe. À travers chacun des continents, la petite révolution du web continue son bout de chemin, y compris en Afrique, où le streaming live voit sa popularité grandir peu à peu à travers chacun de ses pays.

Les secteurs impliqués dans l’évolution du streaming au Sénégal

Au Sénégal aussi le live streaming se démocratise et devient populaire, tout comme dans les pays voisins. Plusieurs acteurs et domaines sont impliqués dans ce phénomène, voici quelques-uns d’entre eux.

Les jeux de casino en ligne

Les jeux de casino en live streaming existent depuis déjà un bon moment. Néanmoins, propulsés sous l’influence de grandes plateformes de streaming populaires telles que Twitch, YouTube, ou encore Facebook, ces derniers gagnent fortement en popularité, notamment celui de la roulette.

Le principe est un peu le même qu’en présentiel dans un casino. Vous misez via une plateforme de jeu, puis lors de la clôture des mises, le croupier, sous vos yeux et à l’autre bout du monde, tourne la roulette, puis annonce le numéro gagnant.

Si la roulette en ligne est, finalement, simple dans son fonctionnement, elle est surtout pratique et c’est bien pour cette raison que des établissements de jeu comme Jackpot City la proposent à leurs joueurs, sous différentes versions comme la Classic Roulette Live ou encore Real Roulette with Holly. Tout le monde n’a pas la possibilité de se déplacer dans un casino quand il le souhaite, et peu de gens vivent juste à côté d’une salle de jeu. C’est pourquoi les jeux de casino en live streaming gagnent en popularité.

La télévision

De nos jours, il est tout à fait possible de regarder la TV depuis son mobile ou son PC. Les chaînes TV du monde entier sont disponibles en ligne et en direct et sont, pour la plupart, gratuites. En quelques clics, il est possible d’accéder aux plus grandes chaînes du globe et dans toutes les langues.

L’avantage de ce processus réside dans la simplicité d’accès à des contenus internationaux à la fois éducatifs et instructifs pour chacun. Voyager depuis chez soi est une forme de luxe, et s’instruire sans avoir à passer des heures derrière un livre l’est également. De plus, la TV en ligne ajoute la possibilité d’accéder à tout un panel de richesses culturelles du monde entier quand vous le voulez.

L’information

Auparavant, lorsqu’un événement avait lieu quelque part dans le monde, comme un concert par exemple, il fallait attendre la sortie du CD ou du DVD pour en profiter. En 2021, de telles méthodes sont plus que dépassées. Aujourd’hui, bien des chaînes YouTube et autres pages Facebook se sont spécialisées dans l’événementiel et diffusent ces derniers en live, du début à la fin.

Mais les événements culturels ne sont pas les seuls sujets couverts par les live streamers, puisqu’il est également possible de suivre des chaînes spécialisées dans d’autres domaines tels que les voyages, les événements sportifs ou tout simplement des faits du quotidien, directement depuis chez soi, en temps réel.

En conclusion

Le live streaming s’est installé depuis un bon moment maintenant, et semble s’étendre dans tous les domaines possibles. Qu’il s’agisse de l’information, du sport, ou du divertissement, il est maintenant possible de suivre n’importe quel événement en direct depuis chez soi, ou depuis l’endroit que vous souhaitez, via votre mobile.