La presse et les 3 variants de Macky Sall Par Marvel Ndoye

La presse et les 3 variants de Macky Sall

Chaque fois qu’il en a l’occasion, et même quand le moment ne s’y prête pas du tout, Macky Sall affiche toute son allergie envers la presse non domestiquée, envers les espaces de libre expression, envers les réseaux sociaux. Il l’a encore prouvé à l’occasion de la cérémonie d’ouverture des Assises de l’Union internationale de la presse francophone. Cette attitude est le propre des tyrans, des dirigeants conscients de leur impopularité, des régimes prédateurs qui ont tout à cacher.

A contrario, les dirigeants conscients d’avoir bien travaillé, conscients d’être populaires, d’être aimés par leur peuple, les dirigeants qui n’ont pas des cadavres et des scandales enfouis, les dirigeants réputés compétents, considèrent les réseaux sociaux et la presse libre comme une aubaine pour vulgariser leurs bilans, pour partager leurs visions, pour faire adhérer le plus de citoyens à leurs idéaux.

Macky Sall n’a pas toujours eu la même posture vis-à-vis de la presse libre, de liberté d’expression, des réseaux sociaux, de la démocratie. Nous avons eu droit à 3 variants de Macky Sall

1° Le variant Macky Sall Premier Ministre du régime Abdoulaye Wade.

** Pourfendeur de la presse indépendante et des espaces de libre expression d’opinion.

** Hostile à la critique, allergique à la démocratie.

** Promoteur du quotidien le plus répugnant de l’époque, « IL EST MIDI », spécialisé dans l’insulte, la calomnie, la diffamation, le langage ordurier

2° Le variant Macky Sall devenu opposant au régime Abdoulaye Wade.

** Il a muté en défenseur de la presse indépendante et des espaces de libre expression d’opinion

** Qui a le plus bénéficié de la magie du Click face à la toute puissance du fric et du flic

** Il est omniprésent dans les radios et sur les plateaux de télévisions privées indépendantes

3° Le variant Macky Sall devenu Président de la République

** Il a muté en ennemi juré de la presse indépendante et des espaces de libre expression d’opinion

** Ne s’adresse plus qu’à la presse étrangère, ou alors à la RTS teinte entièrement en marron

** Qualifie les réseaux sociaux de « Cancer des sociétés modernes » – « peste mondiale » – « menace pour la sécurité »

** A menacé publiquement la presse indépendante, les réseaux sociaux, les internautes, tous les citoyens qui sont derrière leurs clavier à kacci kacci

** A fait reculer le Sénégal de 31 places dans le classement mondial de Reporter Sans Frontière

** A instauré la censure dans les médias et les réseaux sociaux

** A battu les records d’emprisonnement de journalistes pour leur refus d’être domestiqués

** A battu les records de fermetures de télévisions et de radios

** A battu les records d’emprisonnement de citoyens pour leurs opinions diffusées dans Facebook, dans Tik-Tok, dans Instagram, dans la Presse, à la Radio, à la Télévision

** Est le seul président au monde à entrer jusque dans les groupes Whatsapp et les statuts Whatsapp pour chercher des charges d’offense au chef de l’état et les faire emprisonner. Il a commencé par Amy Collé Dieng en 2017.

** A fait du Sénégal le seul pays au monde à bannir Tik-Tok pour des raisons politiques, cela pour masquer son impopularité et les crimes de son régime

Et pourtant combien de mercenaires de la plume gravitent dans son entourage, chargés de véhiculer au quotidien des mensonges, de fabriquer des faits, d’allumer des brasiers ou des contre-feux, d’insulter et de calomnier d’honnêtes citoyens, de s’attaquer aux magistrats insoumis, de créer des conflits entre les ethnies, de ternir des confréries.

Combien d’insulteurs attitrés des réseaux sociaux se réclament du clan Macky Sall, se prennent avec lui et la première dame, bénéficient des honneurs de la république pour services rendus, bénéficient d’interviews exclusifs du couple présidentiel, avouent être mandatés pour investir les réseaux sociaux.

Qui est allé signer un contrat avec la société de mercenariat numérique TEAM JORGE, entreprise clandestine israélienne formée par des anciens agents du Mossad (organe d’espionnage) et du Shin Beth. Mission et méthode : user de robots numériques pour la publication de posts à très haut degré de viralité, la propagation de fake news, le hacking d’adversaires politiques, la création de milliers de faux-comptes pour attaquer et discréditer des adversaires politiques, la société civile, mais aussi pour manipuler les médias et l’opinion publique.

Malheureusement pour Macky Sall, les patrons de presse, les journalistes et les organes de presse privés mercenaires qui chantent ses louanges, qui tentent de manipuler l’opinion, qui se dressent contre les velléités de changement de la kleptocratie, n’ont aucune crédibilité auprès de la grande masse des populations. Macky Sall et son clan sont les seuls à suivre la RTS d’où a été bannie toute voix critique ou toute image de vrais opposants. Des groupes tels que Walf, des journalistes tels que Pape Alé Niang, les chroniqueurs tels que Serigne Saliou Gueye, des revueurs de presse tels que Ahmed Aidara, malgré les persécutions qu’ils subissent, sont bien plus largement suivis et pris au sérieux.

Les attaques et insultes de Macky Sall, Madiambal Diagne, Yerim Seck et autres à l’endroit des journalistes intègres, des groupes de média non corruptibles, continueront de plus belles d’ici le 25 Février 2024. La réalité des faits et les comptes rendus fidèles par la presse non corrompue continueront d’être un cauchemar pour eux. Les réseaux sociaux continueront de démasquer les vautours et les voleurs. La force du click continuera à faire face à la toute puissance du flic et de l’argent sale.

MARVEL NDOYE