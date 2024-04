La publication des rapports des corps de contrôle de l’État est-elle une mesure corrective ou préventive ? (Par Papa Médoune Sow)

Une Mesure Corrective : Si les rapports d’audit se concentrent sur l’identification des problèmes, des non-conformités ou des écarts par rapport aux normes établies et proposent ensuite des mesures correctives pour résoudre ces problèmes, cette approche sera bénéfique ! Cependant, dans le contexte politique post-électoral que vit le Sénégal, elle peut être perçue et accueillie par de nombreux Sénégalais comme une véritable chasse aux sorcières. Il s’agit de vouer aux gémonies les coupables de malversations ou de corruption et de les condamner par des actions judiciaires qui devront nécessairement suivre. Les vraies questions que nous nous posons sont : Est-ce le moment pour notre cher pays ? Les attentes et les espoirs ne sont-ils pas ailleurs ? N’est-ce pas ce que craignaient les partisans d’un 3e mandat (sans les disculper) ? etc.

Une Mesure Préventive : Les rapports d’audit pourront également servir de moyen préventif pour identifier les risques potentiels et proposer des mesures pour les atténuer avant qu’ils ne se transforment en problèmes. De plus, la publication de ces rapports peut dissuader les comportements non conformes en montrant les conséquences possibles. Enfin, ils peuvent aider à améliorer les processus et les systèmes en place en fournissant des recommandations basées sur les meilleures pratiques.

En somme, la pertinence de la publication des rapports d’audit se dessinera avec la finalité de l’action entreprise : un rôle crucial dans l’amélioration continue de la modernisation de l’administration et des autres organisations publiques mais surtout de la promotion de la transparence et de l’intégrité. C’est ainsi qu’il sera plus sage de mettre en place un comité ad hoc de suivi des actions correctives préconisées dans ces rapports ou même au-delà et de ne pas commencer les prémices d’une lutte acharnée entre le gouvernement entrant et le gouvernement sortant qui ne ferait que nous retarder, nous Sénégalais, qui voulons que ce pays commence à voir nos espoirs de développement devenir une réalité !

PAPA MEDOUNE SOW

Coordinateur des Cadres du Grand Parti