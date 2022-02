Dans Femme Noire Senghor chante la beauté de la femme qu’il renvoie à l’Éternel. Avant, dit-il, que le destin ne la réduise en cendres pour nourrir les racines de la vie. Nous sommes dans un univers où nos sociétés sont composites. La médiocrité côtoie l’excellence, la vertu le vice, le vrai le Faux…… Cependant des individus, en connaissance de cause, ont délibérément choisi la noble, mais difficile, voie de l’excellence. De l’honneur, de la dignité. Ils ont accepté tous les sacrifices qu’exige la quête de la connaissance. Munis de connaissance, le patriotisme en bandoulière, ils se sont mis au service de leur pays. Qu’il pleuve, qu’il vente, quelles que furent les conditions ils ne se sont jamais plaints. Mettant au dessus de tout la formation de la jeunesse de leur patrie. Ce qu’un pays a de plus cher. Son avenir. Ils s’y s’ont attelés. Ils n’ont jamais su manger à deux râteliers. Ils ont gardé leur dignité face aux turpitudes et aux vicissitudes de la vie. Le Professeur Gora Mbaye était un modèle parmi les modèles. Le Tout Puissant l’a ravi à notre affection. Nous Lui rendons grâce d’avoir mis au service du Sénégal et de sa jeunesse, pendant l’espace temporel qui Lui a plus, un trésor comme Gora Mbaye. Mission accomplie, Jambaar. Reposes en paix.

