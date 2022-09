« Je rends grâce à Allah le TOUT PUISSANT et prie sur son Prophète Mouhamad (psl). Je remercie très sincèrement M le Président de la République, Son Excellence M Macky Sall, pour son choix porté sur ma modeste personne pour être à la tête du département de l’Agriculture, de l’équipement rural et de la souveraineté alimentaire. Je suis convaincu que, notre pays peut, avec ce département ministériel, asseoir un développement social économique à côté des récentes découvertes de gaz et de pétrole. Je m’emploierai pleinement avec l’équipe que je compte mettre en place à faire de ces secteurs, des piliers forts de notre économie mais aussi des vecteurs de notre autosuffisance, sous la directive de M le Président de la République. À tous les militants et sympathisants, je rends un vibrant hommage pour votre engagement à mes côtés pour la mise en œuvre de la politique définie par M le Président Macky Sall », a déclaré l’ancien ministre de l’intérieur.

