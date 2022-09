Monsieur ALIOUNE TINE, j’ai vu hier votre tweet du 05 mars 2022,priant son Excellence Monsieur MACKY SALL a engagé une politique de dialogue pour la libération de tous les détenus politiques lors des manifestations de l’opposition pendant les législatives en vue de baisser les tensions.

Très sincèrement, je crois que vous voulez tout simplement jeter le pavé dans la mare mais il n’ya aucune tension politique au sortir des législatives du 31 juillet 2022, vous en créer plutôt afin de vouloir défendre l’indéfendable et du coup, montrer votre vrai visage.

Vous réclamant défenseur de l’hommiste et membre de la “société civile”comment pouvez-vous remettre en cause le travail pointu de la police qui a appréhendé en flagrant délit des malfaiteurs, des gens mal intentionnés qui voulaient mettre le chaos au Sénégal en fabriquant des cocktail-molotov pour brûler la centrale du Cap des Biches. D’ailleurs un d’eux, sur interview de Pape Alé Niang,a retracé les faits et s’est lui même opposé à leur volonté.

Tout un arsenal artisanal a été pris et cela ne vous a pas dérangé outre mesure.De qui se moque t-on?.

Ces malfaiteurs regroupés dans un cadre dénommé «FORCES SPÉCIALES» avaient bien ourdi leur plan et voulaient passer à l’acte. Grâce à la perspicacité et à l’ingéniosité de la police, leur plan fut déjoué et ils sont tous passés aux aveux et comme le dit l’adage:«l’aveu est la mère des preuves».

C’est en cela que j’ai bien apprécié la sortie de Monsieur Madiambal Diagne vous demandant de publier la liste des détenus dont vous parlez. Je parie ma tête que vous ne le ferez jamais au risque de voir votre masque tomber s’il ne l’est déjà.

En effet ,au Sénégal beaucoup se réclament de la société civile mais ils devraient plutôt se ranger du côté de la société politique car ils ne leur manquent en réalité qu’à se doter de cartes de membres de certaines formations politiques.

Dans un autre registre , vous théorisiez le report des élections législatives parlant d’élections inclusives.Quelle aberration! En effet, la liste de YAW(votre liste) du fait des turpitudes de ceux qui l’avaient confectionnée ,devait être invalidée et ne pouvant pas avaler cette pillule amère, vous avez voulu par des subterfuges, décrédibiliser le conseil constitionnel qui, en toute responsabilité avait pris les décisions idoines qui s’imposaient.

Ousmane Sonko et compagnie disaient que sans leur liste de titulaires, il n’y aurait pas d’élections au Sénégal:QUE NENNI.

Si on y voit de plus près, vous êtes de leur côté et vos agissements le démontrent facilement ce qui constitue pour moi une honte surtout pour ce que vous prétendez incarner.

Vous avez dit aussi avoir joué le rôle de facilitateur ou de médiateur entre OUSMANE SONKO et son Excellence UMARO CISSOKO EMBALÓ président de la Guinée Bissau dans le seul but de sauver Ousmane Sonko d’un procès que tout le monde attend pour que la vérité puisse éclater et que justice soit faite.Dans ce même ordre d’idées, l’architecte Pierre Goudiaby Atépa lui aussi, a joué sa partition en vue d’un rapprochement entre Mr Sonko et son Excellence Monsieur MACKY SALL, quelle manoeuvre! N’oublions pas que c’est un secret de polichinelle de dire que que Mr Atépa soutient clairement Ousmane Sonko. Toutes ces manoeuvres souterraines sont donc faites à dessein.

Pour conclure, je voudrais vous demander de respecter les sénégalais en étant à équidistance car on ne peut pas être juge et partie.

Le Sénégal nous appartient, évitez donc de faire dans la manipulation en essayant de défendre des nihilistes, des anti-républicains, des manipulateurs, des arrivistes dont le seul but est de plonger le pays dans le chaos pour arriver à leurs fins.

Les gens épris de paix, de justice et soucieux de la stabilité du pays se dresseront contre eux pour leur barrer la route.

DR MEDOUNE NDIAYE

Coordonnateur DSE CAP-VERT

Président Association des Sénégalais Ressortissants de SAL(A.S.R.S)

Membre de la VAR RÉPUBLICAINE