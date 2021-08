« Nous avons dit NON à Macky Sall dans sa volonté de partage de responsabilités au sein du pouvoir. Nous avons dit NON à Idrissa Seck dans sa volonté fraternelle de nous associer à son entrisme. Nous n’avons pas mené tous les combats de principes dans ce pays pour nous laisser berner par ces trois là. Khalifa Sall, Ousmane Sonko, Karim Wade yéne laye wakhale (C’est à vous que je m’adresse, Ndlr) Votre alliance calculée et politicienne contre l’opposition et pour vous-mêmes sera dénoncée. A bientôt »

