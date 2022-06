Des sources concordantes assurent que les bases navale et aérienne russes de Tartous et de Hmemim, dans l’ouest du pays, n’ont pas été dégarnies. Cependant, les troupes qui y sont déployées font face à des problèmes logistiques en raison de la fermeture par la Turquie du passage du Bosphore aux navires de guerre. Par conséquent, les lignes d’approvisionnement des troupes russes en Syrie sont devenues plus longues et plus coûteuses. En revanche, dans le sud du pays, la police militaire russe semble avoir allégé sa présence. Et cela inquiète la Jordanie, qui craint une déstabilisation des provinces syriennes limitrophes du royaume hachémite.

