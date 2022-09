Et puis, si Pyongyang dispose d’un stock de munitions important, il ne s’agit pas d’équipement militaire des plus modernes, ce qui signifie que Moscou rencontre des difficultés à obtenir un équipement de base. Pour la Corée du Nord, il s’agit en revanche d’une bonne nouvelle. Après avoir suivi la Russie et la Syrie en reconnaissant, en juillet, l’indépendance des républiques de Donetsk et de Louhansk, le pays est récompensé financièrement pour sa fidélité à Moscou.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy