XALIMANEWS: La Senelec s’électrocute XALIMANEWS: Nommé à la tête de ma Senelec depuis avril 2019, Pape Demba Biteye se perd dans ses Taches. La mal gouvernance risque de plomber tous les efforts consentis par les autorités étatiques. Pape Demba Biteye est mouillé jusqu’au cou, selon DAKARTIMES. Avec 14 Directeurs principaux et 25 Directeurs d’unité la Senelec est toujours dans un tâtonnement inexplicable. Les nouveaux compteurs acquis ne répondent pas aux spécifications techniques et aux exigences du woyofal. En plus de cela, la Senelec fait face à une rupture dans l’approvisionnement de ces compteurs. Alors se pose un réel problème de gestion et de coordination. En effet, Pape Demba Biteye est attendu sur un dialogue social apaisé et franc.

