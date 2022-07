La Sierra Leone a mis en circulation vendredi de nouvelles pièces de monnaie et billets de banque qui perdent trois zéros par rapport aux anciens, en vue de rétablir la confiance dans un contexte d’importante inflation. Le coût des biens et services reste inchangé avec l’introduction de cette mesure, a indiqué la banque centrale dans un communiqué. Un billet de 10 nouveaux Leones a une valeur identique à celui d’un billet de 10.000 anciens Leones, l’équivalent d’un peu moins d’un dollar américain (0,75 dollar). «Nous supprimons les zéros de la honte pour aligner correctement la monnaie», a déclaré à l’AFP Morlai Bangura, directeur de la politique monétaire à la banque de la Sierra Leone. Il a assuré que les nouveaux billets, plus petits, réduiront les coûts deproduction, de distribution et de traitement de la monnaie, sans donner le coût de l’opération.

