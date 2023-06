XALIMANEWS: Ziguinchor continue son décompte macabre des violentes manifestations qui secouent la région depuis jeudi dernier. Un homme habitant au quartier Nema 2 a péri chez lui-même selon les témoins qui révèlent qu’il aurait été atteint par balle perdue après les affrontements à hauteur du quartier Nema2 vers Castor. Selon le voisinage, l’homme a reçu la balle en pleine poitrine alors qu’il venait juste d’ouvrir la fenêtre de sa chambre. Ses tirs à l’arme automatique entendus dans la soirée de dimanche à lundi auraient également causé de nombreux blessés, selon ces mêmes témoins. Cette mort constatée hier, lundi, vient allonger la liste macabre des victimes des manifestations qui sévissent depuis quelques jours dans la ville de Ziguinchor qui comptabilise déjà cinq morts en 4 jours de manifestations. Ajouté à cette liste le jeune tué au Capsikiring, la région pleure déjà six personnes tuées lors de ces violentes manifestations qui ont plombé toutes les activités dans la ville de Ziguinchor. Les familles des victimes éplorées ont parfois du mal à récupérer les corps de leurs proches décédés. C’est le cas pour la famille du jeune Sano tué, vendredi, au cours ses manifestations. Une autopsie retarderait la remise du corps aux proches aujourd’hui dans une situation difficile et intenable. La tristesse et la consternation continuent de marquer les familles des victimes. Qui plus, la situation est d’autant plus difficile qu’ils sont nombreux ici à Ziguinchor à déplorer cette série de mort de jeunes qui, selon les témoins et leurs proches, auraient tous péri sous «les balles». Comme lors des événements de Mars 2021, Ziguinchor et sa région continuent de payer un lourd tribut aux manifestations violentes ayant l’affaire Sweet Beauté.

