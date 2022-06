Les organismes de la société civile demandent des comptes au Ministre de la Justice concernant les troubles qui ont eu lieu dans la journée du 17 Juin à Dakar et à Ziguinchor. Il a été constaté que depuis un certain temps : 1- Dans la presse, l’opposition dans ces discours s’adonnent à la prolifération des menaces en direct dans les médias en ciblant le Président de la république et les membres du gouvernement. 2- L’opposition incite les jeunes à descendre dans la rue pour braver l’interdiction formelle de l’Etat d’organiser une manifestation. Ces derniers se heurtent à la police par des jets de pierres faisant un bilan de 3 morts. 3- Les villes de Dakar et de Ziguinchor ont connues des saccages, destructions et le pillage des biens privés et publics notamment des commerces.

