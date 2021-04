Pour lutter contre le chômage des jeunes, il suffit tout simplement que l’Etat renforce les capacités des entreprises déjà en place en vue de favoriser une économie sociale capable de créer des emplois. C’est la conviction du président de l’Union nationale des chambres de commerce, d’industrie et d’agriculture du Sénégal (UNCCIAS). Serigne Mboup présidait hier le lancement des activités de «CCBM académie», qu’il a initiées pour renforcer les capacités de son personnel qui s’élève à 800 travailleurs, et son réseau de partenaires de distributeurs estimés à plus de 2000 à travers le monde. Selon l’homme d’affaires, pour qu’un pays puisse se développer, 90% de sa population doivent être des salariés. Serigne Mboup estime qu’il faut certes produire, mais les autorités étatiques doivent savoir également que grâce aux canaux de distribution, certaines entreprises peuvent évoluer et changer de taille, en devenant de grandes entreprises dans un futur lointain ou proche. Serigne Mboup est d’avis que les grandes entreprises n’ont pas le droit de gérer la chaîne de valeur, du début à la fin. Pour lui, il faut donner plus de responsabilités aux petites et moyennes entreprises pour augmenter leur chiffre d’affaires.

