Et à vrai dire, la plainte de Adji SARR contre Ousmane SONKO pour viols et menaces de morts, ne saurait provoquer cette instabilité. Il y a anguille sous roche c’est à dire une coloration politique. Cette volonté de traduire en justice, de gré ou de force Ousmane SONKO est alors à l’origine de ce révolte du peuple qui a manifesté partout dans le pays. Le 3 mars restera à jamais une tache indélilibe dans l’histoire politique du Sénégal. Le peuple sénégalais s’est réveillé et a fait face à ce régime du président Macky SALL, et ceci n’est par ailleurs qu’un cumul de frustrations dont celle de Ousmane SONKO reste l’élément déclencheur. Malgré encore les morts, les blessés, les otages entre autres, le peuple a préféré faire face pour exiger sa libération, ceci à tout prix. Dire alors que ce peuple est conscient de son avenir et sait quel moyen utiliser pour défier ceux qui veulent imposer le « pouvoirisme ».

