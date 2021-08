Xalimanews-« La fête de la Tamkharite célébrée la mercredi 18 août 2021 nous contraint à différer les activités de Sit-in prévues par coïncidence à la même date dans le plan d’actions », a informé Alliance des Syndicats Autonomes de la Santé (ASAS) SUTSAS-SUDTM-SAT-Santé/D-CNTS/Santé AND GUEUSSEUM dans un communiqué ce mardi 17 août. « C’est pourquoi l’Alliance des Syndicats Autonomes de la Santé (ASAS) AND GUEUSSEUM vous souhaite une belle fête de Tamkharite et en appelle à plus de mobilisation pour la satisfaction de nos revendications », explique le Vice-président SIdya NDIAYE dans le communiqué.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy