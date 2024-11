La tête de liste de la Coalition Jamm ak Ndiariñ Amadou Ba à Fatick: “J’invite le gouvernement à fixer le prix plancher du kilogramme d’arachide”

XALIMANEWS: L’ancien Premier ministre, Amadou Ba, tête de la liste de la coalition ‘’Jamm Ak Njarin’’ (opposition) a invité jeudi, à Fatick (centre), le gouvernement à fixer dans le cadre de la campagne de commercialisation de l’arachide “un prix rémunérateur” du kilogramme d’arachide au profit des cultivateurs.

” J’invite le gouvernement à fixer le prix plancher du kilogramme d’arachide. Nous voulons des prix rémunérateurs pour le bien des cultivateurs “, a-t-il dit en marge d’un meeting organisé par la coalition ‘’Jamm Ak Njarin’’ à la place publique ”les berges du Sine”.

Arrivé dans la ville de Fatick aux environs 23 heures en caravane, Amadou Ba, estime que ”la région de Fatick, une terre agricole, doit connaître le progrès”.

Il appelle ainsi ses partisans à donner la majorité absolue à sa liste à l’Assemblée nationale pour préserver la paix. “Je vois votre engagement et votre courage parce que vous avez choisi l’espoir, le travail et l’intégrité. Nous allons travailler ensemble pour Fatick et rendre concret l’emploi des jeunes”, a-t-il lancé à ses sympathisants.