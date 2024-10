La transparence au cœur de la nouvelle gouvernance sénégalaise pour atteindre les objectifs de « Sénégal 2050 » (Par Babacar BA)

Le nouveau Gouvernement sénégalais, sous la direction du Premier ministre Ousmane Sonko, a affirmé avec force son engagement en faveur de la transparence dans la gestion des finances publiques et ses relations avec les partenaires au développement. Cet engagement marque une rupture décisive, avec une priorité accordée à l’assainissement des comptes publics et à l’amélioration des mécanismes de gouvernance financière.

En effet, le Fonds Monétaire International (FMI) a suspendu son programme de financement de 1000 milliards de FCFA après que le rapport de l’Inspection Générale des Finances (IGF), à viser par la Cour des comptes, a révélé des irrégularités dans les comptes publics entre 2019 et 2023. Cette mesure, bien que difficile, a permis à l’État sénégalais de renforcer sa politique de transparence et de mettre en lumière les nécessaires réformes pour redonner confiance aux investisseurs et partenaires internationaux.

Malgré ces ajustements, le Sénégal démontre sa capacité de résilience et sa détermination à atteindre les objectifs du Projet « Sénégal 2050 ». Le 30 octobre dernier, Dakar a réussi une levée de fonds de 300 millions de dollars (181 milliards de FCFA) sur le marché financier international, entièrement souscrite par la banque américaine JP Morgan, avec un taux compétitif de 6,33 % et une maturité de sept ans. Cette émission de titres, la dernière pour l’année 2024, témoigne de la confiance renouvelée des investisseurs internationaux en la signature du Sénégal, consolidant ainsi la crédibilité du pays sur la scène financière mondiale.

Cette initiative ambitieuse montre l’engagement de la nouvelle administration à consolider la stabilité économique et à bâtir un Sénégal prospère, souverain, et aligné avec la vision « Sénégal 2050 ».

En avançant avec responsabilité et transparence, le Sénégal se positionne comme un acteur fiable et respecté, prêt à relever les défis de demain et à maximiser les opportunités pour un avenir prospère. Une raison supplémentaire de donner une majorité parlementaire confortable à ce nouveau régime pour projeter durablement le Sénégal vers des lendemains meilleurs. C’est mon intime conviction.

Babacar Sané BA

Président Alternatives Citoyennes

Coalition MIMI 2024