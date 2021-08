Au cours du déroulement du traditionnel examen du baccalauréat, un homme déguisé en fille a été pris en flagrant délit de tricherie et d’usurpation d’identité. Il n’avait trouvé de mieux pour aider sa supposée copine que de se présenter à sa place. Un fait insolite qui a fait couler beaucoup de salive et d’encre car jusque-là aucun homme n’a payé un si étrange prix au nom de l’amour. Sur ce, on n’en disconvient pas. Par contre, ce qui n’est pas du tout étrange ou inhabituel dans notre société moderne est le fait que la tricherie soit une contre-valeur élevée au grade des moyens ”codifiés” pour s’offrir ce que la vérité ,la légalité, le mérite vous refusent.

On ne triche pas seulement aux examens, ça triche et ça ment partout. La tricherie et le mensonge sont devenus les tares qui gangrènent notre société. M. khadim Mboup a sûrement su que dans un pays où on découvre chaque jour de faux médecins, douaniers, des hommes qui doivent leur succès et leur position par la tricherie et le mensonge, se déguiser en femme et usurper l’identité d’autrui pour contourner les exigences du mérite, de la rigueur et de la légalité que requiert le bac ne s’inscrit que dans le registre des gloires et succès de nombreux sénégalais fabriqués par des tissus de mensonges et de tricheries.

Ces virus qui infectent toutes les sphères de notre société sont plus mortels que Delta car ils tuent les valeurs chères de la dignité, de la vérité, de l’honnêteté qui fondent et cimentent la justice, le travail bien fait, et produisent un développement sûr et durable. Ainsi, pour dire que même si avec la supercherie, le mensonge, on parvient à se faire couronner de succès, à gagner la confiance et le respect des gens, un jour viendra où tout s’effondrera comme un château de cartes et la vérité et le mérite finiront toujours par prendre leur place longtemps indignement usurpée. Nous devons apprendre à être digne et honnête avec nous mêmes, avec notre conscience et avec les autres.

Être fier de ce que notre mérite, nos moyens nous confèrent pour ne pas usurper ce qui revient dignement à autrui . C’est ainsi seulement que l’on parviendra à bâtir notre pays et cultiver les bonnes valeurs, gages des citoyens modèles et travailleurs.

Modou Aissa Sèye

Prof d’anglais