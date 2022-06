Le président finlandais Sauli Niinisto a déclaré que la Turquie avait accepté de soutenir l’adhésion de son pays et de la Suède à l’Alliance atlantique, un accord obtenu au premier jour du sommet de l’Otan à Madrid. Il a indiqué que cette avancée majeure découlait de la signature d’un mémorandum tripartite dans lequel Ankara, Helsinki et Stockholm se sont engagés à « renforcer leur plein soutien face aux menaces contre la sécurité des autres ». La Turquie confirme : le président Recep Tayyip Erdogan a obtenu la « pleine coopération » de la Finlande et de la Suède contre les combattants kurdes du PKK et leurs alliés, selon la présidence turque, dans un communiqué. La Turquie a donné son accord au terme de plus de trois heures de discussions.

