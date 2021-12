Cette histoire d’escroquerie risque de compromettre l’avenir d’A. S. Sow. Étudiante en France, la jeune fille de 24 ans a soutiré plus de 40 millions FCFA à certains membres de sa famille qui voulaient voyager en Europe. Mais, elle a été sauvée de prison par son père qui se démène comme un diable pour rembourser ses victimes. Malgré cette situation, la mise en cause avait renoué avec ses activités délictuelles avec la complicité d’I. Diop, propriétaire d’une agence de voyage. Revenant sur les faits hier, à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar, A. S. Diagne explique : « J’ai connu A. S. Sow via mon voisin, I. Diop. Ce dernier m’avait dit qu’elle est la vice-consule de l’ambassade de France au Sénégal. Ils m’avaient promis deux visas pour la France à 3 millions FCFA. Je devais voyager avec ma sœur C. Diassé. Notre première rencontre a eu lieu dans un appartement meublé aux Almadies. A chaque fois que je remettais de l’argent à I. Diop, il le versait à A. S. Sow car celle-celle-ci me contactait pour dire qu’elle l’a reçu ».

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy