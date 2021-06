Soyons très objectifs pour affirmer avec forte conviction que toute tournée économique d’un président est une résultante de ses promesses électorales, programmatiques, en un mot de sa vision politique.Partant de ce postulat inaliénable, l’exercice devient tout naturellement au sens de la manifestation de la bonne gouvernance, une simple rencontre entre les demandeurs que sont les citoyens ou électeurs et l’opérateur ou le réalisateur des services qu’est le chef de l’exécutif, l’ancien candidat qui avait tenu des promesses.Indéniablement un président qui ne fait pas de tournée économique est un chef dépourvu de vision; laquelle a dépassé les « limites de Diamnadio », comme aimait à ridiculiser une certaine opposition !La mouvance présidentielle n’a jamais cherché faire l’unanimité autour de son projet sociétal qui cependant est entrain, contre toute ironie, de refonder physiquement, philosophiquement et organiquement le Sénégal, tant au niveau des centres urbains que dans les pôles périphériques , traduisant ainsi matériellement les concepts d’équité territoriale et sociale à la base du slogan profondément réformateur qu’est » le Sénégal de tous pour tous »!Le Pudc, le Prodac, le Puma, Promovilles, les Dac, la CMU, les bourses familiales, la carte d’égalité des chances, les pôles urbains, les zones industrielles spéciales, les dorsales routières, les autoroutes et leurs ouvrages d’arts de dernière génération, les ports et aéroports, les écoles, postes de santé, hôpitaux, lycées, cem, instituts et universités, que de belles illustrations d’un président ingénieur bâtisseur pour convaincre l’opinion publique par la force de l’exemple et renouveler du coup le sens du bail avec un peuple devenu plus ambitieux.

Voilà qui explique que la tournée économique est aussi par essence un temps de sondage pour déterminer le coefficient de satisfaction ou d’insatisfaction par rapport aux réalisations, projets et attentes , pour procéder diligemment aux améliorations voire correctifs à mi parcours du mandat en cours. Quoi donc de plus normal que des notes et gestes de contestations soient marginalement notés ici et là, mais exagérément amplifiés par les adeptes aigris de la conspiration ou par ceux cogénitalement installés dans une campagne électorale, depuis leurs retentissants échecs aux présidentielles de 2019!En tout état de cause, le peuple conscient reste collé plus que jamais au président Macky Sall qui modernise en grands pas le pays.

Par Papa Mody Sow

journaliste, consultant