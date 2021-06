XALIMANEWS- L’artiste Halima Gadji a rendu un vibrant hommage Sadio Mané, footballeur sénégalais évoluant à Liverpool. Cette dernière a expliqué sur sa page Facebook que le fils de Bambali est une fierté pour le Sénégal grâce aux actes qu’il pose au quotidien.

Voici l’intégralité de son texte:

« Sadio Mané est connu pour ses talents sur le terrain de football. Sa vitesse, sa technique font de lui un des meilleurs joueurs au monde. Ses prouesses sportives ne sont plus à souligner. Mais, si je souhaite lui rendre hommage aujourd’hui, c’est parce qu’il est l’un des rares sportifs à mettre sa notoriété au profit de la jeunesse, plus particulièrement la jeunesse sénégalaise. Il est fier de ses racines et le prouve tous les jours en participant au développement de son pays natal. Lui qui a confié avoir survécu à des guerres, joué au football pieds nus et ne pas avoir eu accès à une bonne éducation estime qu’il est de son devoir d’aider son peuple. Le partage est une notion qui lui tient à cœur. Fort de son amour pour son pays, il y a construit plusieurs écoles et financé la construction d’un stade de football. Il n’hésite pas à aider les plus démunis en organisant des distributions de vêtements, de chaussures et de nourriture. Il tient à partager ce que la vie lui a donné. Sa bienveillance et ses actions humanitaires se font dans la discrétion, ce qui rend ses actes encore plus louables. Son humilité et sa passion pour le Sénégal et l’Afrique en général me touchent particulièrement. Ses déclarations médiatiques sont toujours justes et remplies de sens. Lorsqu’il déclare refuser d’oublier ses racines quelque soit son statut, je me reconnais dans ses paroles. Lorsqu’il déclare vouloir relever le défi de fournir à la fois du moral et un soutien financier à notre peuple, je ne peux que l’applaudir et prendre exemple. Merci Sadio Mané pour tes actes indélébiles et pour la manière dont tu fais rayonner le Sénégal à l’international ».