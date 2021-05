Mais avant que le juge Touré n’eût le temps de procéder à l’arrestation du dernier garde suspect, il fut dessaisi et remplacé par le juge Elias Dosseh. Ce dernier mit fin aux poursuites judiciaires un an et demi plus tard en délivrant une « ordonnance d’incompétence ».

