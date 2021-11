A cet effet, poursuivant son rôle d’accompagnement des acteurs touristiques et d’animation du secteur, l’ASPT compte organiser le vendredi 05 novembre 2021, un atelier de collaboration au Radisson Blu Dakar, de 9h à 17h, .

De plus, il s’agira de donner suite à une requête formulée par les organisations patronales lors de l’atelier sur le plan d’actions ASPT /Air Sénégal SA sur le marché américain organisé le 26 aout 2021, allant dans le sens de la signature d’une convention tripartite entre l’ASPT, Air Sénégal SA et les acteurs touristiques.



Méthodologie de l’atelier

– Présentation des objectifs et du plan d’actions du partenariat ;

– Recueil des avis et suggestions du secteur privé pour une meilleure collaboration ;

– Discussions et propositions autour du processus de création de packages « Destination Sénégal » disponibles sur les marchés émetteurs ;

– Création d’un comité de suivi et d’évaluation.



Durée de l’atelier : 1 journée (matinée et après-midi)



Résultats attendus



– Un cadre d’échanges et de concertation permanent est mis en place associant les ressources de l’ASPT, d’Air Sénégal et les représentants du secteur privé ;

– La mise en place d’une convention de partenariat tripartite « ASPT – ASSA – Secteur privé », prévoyant un plan d’actions conjointes ;

– La création de packages « Destination Sénégal » sur les marchés émetteurs ;

– La création d’un comité de suivi et d’évaluation.

ADVERTISEMENT

Parties prenantes à l’atelier

Ø Ministère du Tourisme et des Transports Aériens (MTTA) ;



Ø Agence Sénégalaise de Promotion Touristique (ASPT) ;



Ø Air Sénégal SA ;



Ø LAS ;



Ø AIBD ;



Ø Syndicat des Agences de Voyages et de Tourisme (SAVTS) ;



Ø Syndicat Patronal de l’Industrie Hôtelière du Sénégal (SPIHS) ;



Ø Fédération des organisations patronales de l’industrie, de l’hôtellerie et du tourisme au Sénégal (FOPITS) ;



Ø Fédération des Offices et Syndicats d’Initiatives de Tourisme du Sénégal (FOSITS) ;



Ø Club des Hôteliers de Saly ;



Ø Collectif des Acteurs du Tourisme du Sénégal (CATS) ;



Ø Le Président ou représentant su conseil de surveillance de l’ASPT.