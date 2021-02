Au banc des accusés, il y avait les sieurs Mamadou Lamine Seck, Saliou Faza Mbaye et Cheikh Ahmadou Bamba Ndiaye. Ces derniers se faisaient passer pour des fils de grandes autorités de ce pays notamment le président Macky Sall et le président du Conseil économique social et environnemental (Cese), Idrissa Seck. Il ressort des débats d’audience que les mis en cause ont tous été placés sous mandat de dépôt ce lundi 15 février 2021.

