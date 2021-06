XALIMANEWS- Le colonel malien Assimi Goïta a prêté serment, hier lundi, comme Président de la période de transition politique censée ramener les civils au pouvoir, après deux coups d’État condamnés par les principaux partenaires de ce pays clé pour la stabilité du Sahel, mais, sa femme Lala Diallo, une sublime peulh qui faisait sa première apparition publique, lui a ravi la vedette.

Très discret et peu bavard, personne n’aura pu imaginer que le colonel Assimi Goïta avait autant de goût en matière de femme. Le grand public a été agréablement surpris de voir une belle et ravissante peulh en compagnie du nouveau Président de la transition au Mali, hier lundi, lors de son investiture. Apparue avec un masque facial à sa descente de voiture, tout le monde avait constaté que Madame Goïta était une femme élégante et très claire. Néanmoins, les gens étaient encore plus curieux de voir son visage. Après avoir enlevé le masque, tout le monde est resté bouche bée devant la beauté de la femme avec son sourire angélique.

Aussitôt les commentaires ont afflué sur les réseaux sociaux. « Je n’ai pas connu les femmes des Présidents Modibo Keïta, Moussa Traoré, mais parmi celles que j’ai connues c’est Lobbo Traoré Touré et celle-là qui sont les plus belles », a indiqué un internaute. « Respect notre Première dame que Dieu vous accompagne avec votre mari dans vos tâches quotidiennes pour sauver le peuple malien », a écrit Mady Camara. « Mach Allah, une vraie peulh, très belle dame », a fait savoir Aminata Dicko. « Vraiment, elle incarne la beauté digne de ce nom », a rétorqué Adama Inahongou.

Par ailleurs, un internaute plus clairvoyant avec le pseudo Maître Ngolo Sang avertit les siens. « C’est comme ça vous allez faire et le couple va prendre goût au pouvoir. Ensuite Mme dira « chérie le peuple malien t’aime, tu dois rester au pouvoir » et là commence la confiscation. Qu’il reste militaire, pour un militaire, la femme ne doit pas être associée au pouvoir. Conseil Colonel : Continue de porter treillis et non les costumes ; Éloigne ta belle épouse du cercle du pouvoir ; Respecter le cahier de charges de la transition ; Organise des élections libres et inclusives ; Procède à une passation de pouvoir paisible au gagnant ; Rentre dans les casernes et démissionne de l’armée ; Crée ton parti politique et lance toi dans la course au pouvoir ; Celui qui applique les conseils de Maître Sang sera sauvé », a-t-il indiqué.

Avec Afrik.com